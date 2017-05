Let’s Dance : Laurent Maistret se lâche !  

Pour une fois, c’est un homme qui joue l’épreuve Let’s Dance. Et cette fois-ci pas des moindre, puisque c’est Laurent Maistret, le gagnant de la dernière saison de Danse Avec les Stars qui enflamme le dancefloor. Il se lâche pour notre plus grand plaisir ! Alors, vous aimez ? - Ce soir dans VTEP, les invités ARTUS, Rachid BADOURI, Anne-Sophie GIRARD, Bruno GUILLON, Laurent MAISTRET, Erika MOULET et Thomas THOUROUDE vous réservent une soirée de pure folie ! Extrait du replay de Vendredi Tout est Permis du 5 mai à 23h10 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.