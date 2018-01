LOL - Bonnes ou fausses réponses ? Le quiz renversant d’Arthur en plein vol ✈

DEFI - Pour Michael Youn, Shy’m, Ramzy, Jarry, Florent Peyre et Arthur, jusqu’à la dernière minute, les invités de VTEP, la 100è de Vendredi tout est permis, ne savent pas ce qui les attendent dans les airs. Ils ne savent pas que pendant le vol Arthur va leur poser des questions et en fonction de leur réponse, les pilotes font leur faire vivre des sensations folles. Si leur réponse est bonne, l’avion restera droit. Si leur réponse est fausse, le pilote fera vivre au candidat un looping, un tonneau une belle surprise qu’Arthur s’est bien réservée de ne pas mentionner avant ce vol en formation. En fonction de leur résistance physique, Arthur posera des questions à l’un d’entre vous et si la réponse est fausse, c’est toute la formation qui partira en looping. Attention, c’est parti ! Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017