LOL : Booder en panique au moment de faire un haka !

Pour commencer l'émission Arthur propose à ses invités de faire un haka face à une troupe de professionnels, Tahiti Marquises et Booder ne va pas longtemps faire le malin. Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Summertime" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !