Des loopings, des cris, des beurk.. Ils s'envoient en l'air avec la patrouille Breitling

LE DEFI DE L'ALTITUDE - Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti et Arthur ont vécu une aventure exceptionnelle, complètement folle, une des plus belles expériences de leur vie : un vol en formation à plusieurs milliers de mètres d’altitude, avec des pilotes de voltige de la Patrouille Breitling. Pour VTEP, Vendredi tout est permis, Arthur et son équipe ont réservé des épreuves de dingue en compagnie d’invités Des invités exceptionnels prêts à dépasser leurs limites, des épreuves toujours plus dingues et d’énormes fous rires pour un « Vendredi tout est permis » complètement ouf : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti, Jarry mais aussi Iris Mittenaere, Florent Peyre, Jeanfi Janssens, Arnaud Tsamère et Camille Lellouche ! Tous ont répondu positivement à cette invitation sans poser de questions sur les destinations et défis qui les attendaient. Tous sont partis dans des lieux insolites pour un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier, comme ce vol avec la Patrouille Breitling Extrait du REPLAY de VTEP NO LIMIT du 2 février 2019