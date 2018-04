HAUT LES MAINS, c'est le BRAQUAGE à l'Espagnole 🙌

LE DECOR PENCHE - Voici la sĂ©quence que l’on ne prĂ©sente plus : l’épreuve du dĂ©cor penchĂ© ! SĂ©quence culte de Vendredi tout est permis oĂč Arthur raconte un scĂ©nario Ă ses invitĂ©s qui doivent suivre ses actions dans un dĂ©cor inclinĂ©, le but est bien sĂ»r de provoquer des chutes. Ce soir c’est au tour des invitĂ©s exceptionnels, Tony St Laurent ; Antonia de Rendinger ; ; Manu Levy ; Axelle Laffont ; Bruno Guillon sur le thĂšme du CASSE ! Vous l'aurez compris, tout est permis et dans la bonne humeur ! Extrait du REPLAY de Vendredi tout est permis spĂ©ciale Le Casse de VTEP du 20 avril 2018