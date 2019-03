Marianne James & Tal font un casting pub de folie et en musique 🎵

Si vous mettez Marianne James et Tal ensemble pour vendre un produit, ça se fera forcĂ©ment en chanson ! Et ça va vraiment vous surprendre ! Entre le flow R’n’B de Marianne James et la voix opĂ©ra de Tal, on a vraiment envie d’aller acheter le bain de bouche qu’elles nous vendent. Impossible de les arrĂȘter, elles sont tellement dedans qu’elles finissent le pub dans une version gospel ! MĂȘme Jarry n’arrive pas Ă les couper ! Elles donnent de la voix jusqu’au bout. Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusĂ© le vendredi 29 mars 2019.