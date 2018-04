La Marseillaise sous crise d'épilepsie - Ca vous tente ? 🗣

LE GRAND FRISSON : une épreuve INEDITE dans VTEP - Le principe est de s'allonger sur un support vibrant et de faire deviner le mot à un autre invité. Mais parler tout en vibrant c'est hilarant 
. Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spéciale "Autour du monde" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Tony St Laurent ; Farid Chamek ; Antonia de Rendinger ; Matthias Gandois ; Manu Levy ; Axelle Laffont ; Bruno Guillon. Notre joyeuse bande relÚvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de Vendredi tout est permis spéciale Le Casse de VTEP du 20 avril 2018