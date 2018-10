Méduse… Pas facile à imiter

LE PHOTOMIME - Vous voulez voir comment Booder, Elodie Gossuin, Cartman… s'en sortent dans l'imitation de mots ? Ca vaut le détour, je vous l’assure ! L’objectif de cette séquence c’est qu’un des invités mime un objet proposé à trois autres invités qui doivent deviner… Vous n’allez pas être déçu ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Tristan LOPIN - Caroline VIGNEAUX - Gérémy CREDEVILLE - BOODER - CARTMAN - Elodie GOSSUIN et Tony ST LAURENT . Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VTEP SPECIALE ASIE du 19 octobre 2018