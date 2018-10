Le meilleur des amuse-bouches

L’épreuve de l’amuse-bouche est l’une des favorites des téléspectateurs dans Vendredi tout est permis. Quoi de mieux qu’un best-of pour se remémorer le meilleur de nos invités sur cette épreuve ? Le principe est de faire deviner un mot ou une phrase à la personne d’en face avec un écarteur de dentiste dans la bouche. Difficile d’articuler et de se faire comprendre. Et ça, Iris Mittenaere , Issa Doumbia ou encore Lenni-Kim l’ont bien compris ! La « pêche Melba » d’Issa, la « bombonne » de Cyril Féraud, le « Buble-gum » de Chris Marques ou le « pot-pourri » de Jarry sont dit avec beaucoup d’envie, vraiment, mais sans pour autant être audible. Et c’est pour notre plus grand plaisir ! En revanche, certains parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu comme Sandrine Quetier et Bertrand Chameroy mais aussi Artus, plus occupé à faire des bulles… Les meilleurs moments de Vendredi tout est permis présentée par Arthur sur TF1.