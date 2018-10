Le meilleur des Blagues de Tonton !

A VTEP, on adore les blagues de tonton. Chacun raconte une blague à l’invité placé en face. Attention car ni l’un ni l’autre doit, sinon il est éliminé. Et évidemment, plus c’est débile, plus c’est dur de se retenir. Cartman, Tony St Laurent, Artus, Sandrine Quetier, Clara Morgane, Shy’m ou encore Jarry se prêtent au jeu et ça vaut le détour ! Notre joyeuse bande relève le défi avec humour et dérision et nous donne des séquences devenues cultes ! « Que dit un mexicain quand il lave son linge sale ? …c’est sale-ça ! », « La différence entre un pêcheur et un mannequin ? …ils surveillent tous les deux leur ligne », ça mérite au moins un best-of ! Les meilleurs moments de Vendredi tout est permis présentée par Arthur sur TF1.