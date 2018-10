Le meilleur des Castings pub !

Quand nos invités se transforment en vendeurs, ils s’en donnent à cœur joie. Ils peuvent tout nous vendre, on sera toujours conquis. Et quand ils doivent prendre des accents ou nous le faire en chanson, c’est encore mieux ! Sûrement l’épreuve préférée de Philippe Lelièvre qu’on ne peut plus arrêter et qui nous offre des séquences cultes avec Cartman pendant la pub de Fastagnol. Mais aussi le duo Jarry et Artus qui nous emmènent dans leur magie de Noël ! Vitaa, Gérémy Credeville, Charlotte Namura, Antonia de Rendinger… se prêtent au jeu et nous font hurler de rire dans ces castings pubs exceptionnels ! Les meilleurs moments de Vendredi tout est permis présentée par Arthur sur TF1.