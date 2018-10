Le meilleur de Let’s Dance !

Ils ont la musique dans le sang et nous le prouve ! C’est devenu un rituel tous les vendredis soirs. Les invités se lâchent complètement sur un medley et donne tout ce qu’ils ont en dansant. Parfois accompagnés, ils n’hésitent pas à se déhancher et nous montrent leur talent de danseur à la Brahim Zaibat ou Fauve. Ils y sont tous passés au moins une fois, Caroline Receveur, Agustin Galiana, Clara Morgane, Nabilla, Laurent Maistret, Artus, Jarry… nous offrant des séquences pleines de rythmes et parfois d’humour ! Les meilleurs moments de Vendredi tout est permis présentée par Arthur sur TF1.