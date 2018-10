Le meilleur de Cartman dans VTEP !

Cartman est un invité unique en son genre dans Vendredi tout est permis. Avec lui, c’est bonne humeur garantie. Son humour débordant s’adapte à toutes les épreuves : lors du speed-quiz avec Karine Ferri, le casting pub avec Issa Doumbia, Verino et Philippe Lelièvre, les blagues de tonton mais aussi animateur pour Radio VTEP avec Bruno Guillon. Il est multi-talent ! Un best of de ses meilleurs passages dans l’émission était inévitable tant son énergie et sa dérision sont hors du commun ! Un conseil ? Sortez les mouchoirs, vous allez pleurer de rire ! Les meilleurs moments de Vendredi tout est permis présentée par Arthur sur TF1.