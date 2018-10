Le meilleur de Jarry dans VTEP !

C’est un invité incontournable de l’émission Vendredi tout est permis. L’acteur et humoriste Jarry nous fait hurler de rire à chacune de ses participations. Que ce soit dans un casting pub version ghetto avec Tarek Boudali, en mode vénère avec Charlotte Namura, ou encore durant l’épreuve des amuse-bouches avec Camille Cerf, il ne s’arrête jamais. Même quand il s’envole dans les airs il nous offre des moments cultes, sans oublier toute sa grâce lors d’un pôle dance très sensuel qu’on n’est pas prêt d’oublier. Difficile de se passer de sa personnalité unique, alors quoi de mieux pour se faire plaisir qu’un best of pour revoir ses meilleurs passages Les meilleurs moments de Vendredi tout est permis présentée par Arthur sur TF1.