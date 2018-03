Qui en mettra plein la tête ? 🤕

SUR MA TETE - Nouvelle Ă©preuve : le but est de faire tenir un maximum d'objet sur la tĂȘte de son coĂ©quipier en 1 minute 30. Au programme, de grands moments de rires et de dĂ©lires, le tout en compagnie d'invitĂ©s d'exception : GĂ©rĂ©my CrĂ©deville, Antonia de Rendinger, Cartman, Camille Lou, Issa Doumbia et Andy Coq . Notre joyeuse bande relĂšvera avec humour et dĂ©rision les dĂ©fis emblĂ©matiques de l'Ă©mission. SĂ©quences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SpĂ©ciale Tubes du 30 mars 2018