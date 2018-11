Comment Moundir imite une sauterelle ou un hippocampe ?

PHOTOMIME - Vous voulez voir comment Moundir imite une sauterelle ? Ca vaut le détour, je vous l’assure ! L’objectif de cette séquence c’est qu’un des invités mime un objet proposé à trois autres invités qui doivent deviner… Vous n’allez pas être déçu ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Arnaud Tsamère, Cartman, Camille Lellouche, Clara Morgane, Manu Levy, Moundir et Greg Romano. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! EXTRAIT du REPLAY de VTEP SPECIALE LOVE du 23 novembre 2018