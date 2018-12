Non, le père Noël n’est pas une ordure ! 🎅

DECOR PENCHE - Pour ce décor penché, Iris Mittenaere, Cartman, Artus et Camille Combal vont se mettre en scène dans « Le père Noël n’est pas une ordure ». On retrouve Miss Univers en mère Noël et Cartman en Père Noël qui doivent préparer les cadeaux et les mettre dans le traineau… sans tomber. Le chef des lutins est interprété par Artus, avec un caractère bien trempé ! Mais le petit Camille arrive aussi pour participer à cette scène vraiment unique où chacun glisse les uns après les autres. C’est la rigolade assurée ! – Extrait du replay de C’est Noël, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 décembre 2018.