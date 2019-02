NOUVELLE ÉPREUVE – Combien de personnes rentreront dans le cercle ? 😱

Ce soir, on inaugure une toute nouvelle épreuve sur le plateau de VTEP : le cercle. Un cercle est placé au centre du plateau. Le but ? Faire rentrer un maximum de personnes du public dedans. Tout est autorisé, tant que rien ne se trouve en dehors. Deux équipes de combattent. D’un côté Arnaud Tsamère, Camille Cerf et Cartman, de l’autre John Rachid, Vincent Desagnat, Anaïs Delva et Geremy Credeville. Et quand ça commence, c’est du très grand n’importe quoi ! Quelle équipe a gagné ? Réponse dans l’extrait de Vendredi tout est permis spéciale années 80 du vendredi 22 février.