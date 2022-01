Nouvelle épreuve dans VTEP 10 ans : Squid Game - Le cauchemar d'Arthur

Attention ! Petit bijou d'autodérision en vue. Pour les 10 ans de "Vendredi Tout est Permis", qui sera diffusé samedi 29 janvier en Prime Time, Arthur et ses équipes se son littéralement lâchés avec ce contenu vraiment décalé et drôlissime. Une version très perso de Squid Game. On valide !