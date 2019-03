NOUVELLE ÉPREUVE – Le « Tu pues du c** » d’anthologie de Bruno Guillon !

Pour le « Allo VTEP », Arthur a décidé de sortir des tiroirs une ancienne blague qu’il faisait lorsqu’il était à la radio. Le principe ? Appeler une personne au téléphone et placer le maximum de fois « Tu pues du c** » dans la conversation. Bruno Guillon se lance en appelant une pharmacie. Et il se débrouille pas mal ! Il réussit à les placer de façon très subtile, qui n’empêchera pas la pharmacienne de comprendre. Mais on retiendra surtout sa trèèèès grande patience. Extrait de Vendredi tout est permis spéciale London du vendredi 15 mars.