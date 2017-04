Odah et Dako brillants et bluffants !  

Odah et Dako sont deux chanteurs qui improvisent sur des mots lancés par le public et les invités. Avec des mots plus étranges les uns que les autres, ils arrivent à construire une histoire non seulement drôle mais qui se tient, ils sont tout juste brillants ! Nous vous proposons de revoir cette séquence ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 07 Avril 2017 à 23h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.