🎵 Odah et Dako improvisent une chanson OUFFISSIME pour Issa Doumbia

Quand Issa Doumbia a sa propre chanson, ça envoie du lourd ! Mais pas les chansons des autres personnalités. En effet, ils essaient de se faire pardonner après des vannes qui ont contrarié Issa (qui le prend tout de même avec légèreté). Non, c’est plutôt la chanson d’Odah et Dako qui transforme Issa en « Psychoman », le super-héros qui rend les gens heureux. Et il finit même avec Jennifer Lopez à la fin (sans oignon). Après une liste de mots donnés par un peu tout le monde, Odah et Dako commencent une improvisation de feu en respectant tous les mots qu’ils doivent dire, et tout ça sur un flow de ouf ! On vous laisse apprécier ! Extrait de Vendredi tout est permis spéciale super-héros du vendredi 26 février.