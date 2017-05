Odah et Dako : Tony St Laurent pécho un chevreuil  

Odah et Dako sont de retour sur le plateau de VTEP pour une chanson improvisée à partir de 10 mots absurdes. Ce soir c’est l’histoire de Tony St Laurent qui part chercher une meuf à New-York et qui à la fin … pécho un chevreuil. Vous vous demandez bien comment on en est arrivés là ? La réponse est en images. - Ce soir c’est un VTEP sous le signe du rire et du charme ! Retrouvez Christophe BEAUGRAND, Leila BEN KHALIFA, Andy COCQ, CARTMAN, Tony ST LAURENT, Clara MORGANE et Moundir pour une soirée de pure folie ! -Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 19 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1