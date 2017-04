Odah et Dako : une nouvelle histoire dingue, en totale impro !  

Odah et Dako sont de retour pour une nouvelle improvisation en musique ! Les invités ont la liberté de choisir n’importe quel mot, Odah et Dako en font une chanson ! Ce soir, c’est l’histoire de Jean Gloitre qui est vétérinaire. A la fin de l’histoire, il vend des frites ! Mais que va-t-il se passer pendant avec des mots tels que « Ornithorynque », « PSG », « chômage » ou encore « diesel » ? La réponse dans cet extrait ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du vendredi 24 avril 2017 à 23h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.