😱 OMG : Jarry TÉTANISÉ face à sa plus grande phobie !

Le magicien Antonio est venu jouer de mauvais tours Ă nos cĂ©lĂ©britĂ©s. Et c’est impressionnant ! Mais sa « proie » aujourd’hui n’était nul autre que le nouveau prĂ©sentateur de VTEP : Jarry ! Et il n’y va pas de main morte. Sachant que les araignĂ©es sont sa plus grande phobie, il va jouer lĂ -dessus avec au dĂ©part des cartes, qui apparaissent, disparaissent
 Jusqu’à que Jarry se retrouver avec un sur sa main, une araignĂ©e
 en plastique ! Mais il ne rĂ©alise pas de suite, avant de paniquer et courir sur tout le plateau. Il s’en rappellera de sa premiĂšre Ă la tĂȘte de VTEP ! Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusĂ© le vendredi 29 mars 2019.