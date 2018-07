OMG ! Les plus belles voix (enfin presque) de la soirée !!

AIR SONG REPLAY - Ahmed Sylla, Arnaud Tsamère, Virginie Hocq, Jeanfi Janssens, les invités sont passés à l'épreuve où à tour de rôle ils chantent en playback une chanson. Mais Arthur qui a plus d'un tour pour piéger ses invités les a enregistrés et regardez le rendu… Les vraies voix de Claude-François, Céline Dion, Mariah Carey et pour finir de Lara Fabian… vous n'allez pas être déçusExtrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS VTEP Spéciale MUSIQUE du 27 juillet 2018