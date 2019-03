« On n’est pas des chewing-gums nous ! » : une chorégraphie de DINGUE dans VTEP !

Vous connaissez bien l’épreuve de La Chorégraphie ? Une personne se met au milieu doit danser et les trois autres personnes la reproduisent et ils tournent. C’est fun, on est d’accord ? Mais quand vous devez refaire la chorégraphie d’une personne qui n’a pas l’air d’avoir des os dans les bras, c’est plus compliqué. En tout cas Booder le fait comprendre. Quand le danseur fait des mouvements incroyables, c'est à se demander s’il n’est pas fait en chewing-gum. Avec Marianne James, Bruno Guillon et Booder. Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusé le vendredi 29 mars 2019.