Partie de DanceNite pour Camille Lellouche et Gérémy Credeville

DANCE NITE - Emote, V-Buck, skins… C'est LA nouvelle épreuve dans VTEP ce soir - le principe est simple : suivre et reproduire pas à pas les chorégraphies, les jeux de jambes et bras issues du célèbre jeu vidéo le plus en vogue du moment…. Ce soir, c’est une épreuve Dance Nite créée pour l'émission VTEP avec des Instants magiques et des invités exceptionnels :evin Levy & Tom Leeb - Camille CERF - Gérémy CREDEVILLE - Tristan LOPIN - Camille LELLOUCHE -Bruno GUILLON.. Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY VTEP - Vendredi tout est permis - SPECIAL FERME du 26 octobre 2018