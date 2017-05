Pef au micro : heureusement que le ridicule ne tue pas !  

Une chose est sûre : Pef, Pierre-François Martin-Laval de son vrai nom, est reconnu pour ses talents d’acteur mais pas de chanteur ! Dans AirSong Battle, Arthur nous réserve toujours une belle surprise : un replay de leur playback au micro. Une fois le son coupé, on peut entendre la voix, du moins les cris de Pef ! On vous laisse assister à cette séquence mémorable. – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis Spécial New York du 12 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.