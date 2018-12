Le porté EXCEPTIONNEL de Jarry et Issa Doumbia façon Dirty Dancing

Pour son Let’s Dance, Issa Doumbia donne tout ce qu’il a et se lâche complètement. L’humoriste nous montre qu’il a le rythme dans la peau. Entre une danse langoureuse avec Artus, puis tout en souplesse sur « Rather Be », Jarry le rejoint pour faire l’exceptionnel et mythique porté du film Dirty Dancing, et c’est bien réussi ! Il finit avec tous les garçons du plateau sur le très sexy « Hot Stuff » de Donna Summer et reçoit les compliments de tout le monde. On adore ! – Extrait du replay de C’est Noël, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 décembre 2018.