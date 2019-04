"Pouf" passe mal entre Issa Doumbia et Anaïs Delva

AMUSE-BOUCHE : Issa Doumbia et Anaïs Delva commencent la soirée avec l'épreuve de l'amuse-bouche. Une épreuve dont le but est de faire deviner à la personne d’en face une phrase. Mais pas facile quand il faut articuler avec un écarteur de dentiste dans la bouche. Quand vous serez chez le dentiste avec l'écarteur, essayez et dites POUF ou encore papeterie …. BRUME…. Ce soir c’est Issa Doumbia - Bruno Guillon - Anne-Sophie Girard - Philippe Lelièvre - Agustin Galiana - Tristan Lopin - Anaïs Delva qui nous font une belle démonstration de communication ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - Spéciale BRAZIL du vendredi 5 avril 2019.