Fauve Hautot et Chris Marques font partie du prestigieux jury de l’émission Danse avec les stars sur TF1. En tant que danseurs et chorégraphes professionnels, ils savent danser sur tous les genres de musique et montrent l'exemple à nos invités sur l'épreuve très connue de Vendredi Tout Est Permis : Let's Dance. Allez courage, pour faire pareil c'est juste une question d'années ...