Qu'est qu'un rat avec la queue coupée ? Try not to laugh ! …

LES BLAGUES DE TONTON : c'est une nouvelle épreuve ! Chacun raconte une blague qui fait rire à l'invité placé en face . Ni l'un ni l'autre ne doit rire si non il a perdu ! Attention plus c'est débile, plus c'est dur à se retenir de rire. Artus, Anne-Sophie Girard, Bruno Guillon et Gérémy Credeville se prêtent au jeu. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE SOIREE HANTEE du 27 octobre 2017