La REINE BOODER dans un décor penché hilarant 😂

Un décor penché très « british » cette semaine. Tout se passe dans les jardins de Buckingham Palace, Cartman et Bruno Guillon sont la garde de la Reine d’Angleterre jouée par Booder ! Et il prend son rôle très à cœur. Dako est un danseur de hip-hop et Laurie Peret une vendeuse de souvenirs qui embête pas mal la reine. Elle va même jusqu’à se retrouve toute nue ! Entre leurs scènes et les chutes, on va retenir très longtemps ce décor hilarant… Regardez ! Extrait de Vendredi tout est permis spéciale London du vendredi 15 mars.