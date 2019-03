Le retour hilarant de IN THE DARK ! 😱

C’est le grand retour du In The Dark ! DĂ©guisĂ© en chinois Kevin Levy, Cartman, Anne-Sophie Girard et John Rachid se plongent dans le noir pour mettre en scĂšne l’histoire qu’Arthur raconte. Cette fois-ci, c’est dans une Ă©cole d’arts martiaux que ça se passe. Et c’était sans compter quelques Ă©lĂ©ments perturbateurs Ă l’intĂ©rieur de la piĂšce, prĂȘts Ă terroriser nos personnalitĂ©s. Les cris et les mouvements de panique nous promettent un moment mĂ©morable ! Extrait de Vendredi tout est permis spĂ©ciale super-hĂ©ros du vendredi 26 fĂ©vrier.