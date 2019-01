Le retour du In The Dark en pleine montagne

IN THE DARK - Rachid Badouri, Iris Mittenaere, Jarry, Artus, Claudia Tagbo, Issa Doumbia, Florent Peyre sont enfermés dans une pièce plongée dans le noir le plus total. Arthur raconte un scénario à ses invités qui doivent suivre ses actions. Ces derniers doivent s'efforcer de les respecter ce qui découle de situations très cocasses dans le noir. Ce soir, les invités se retrouvent dans un refuge en pleine montage sous une tempête de neige… Des personnages haut en couleurs vont débarquer à l'improviste… Extrait du REPLAY de VTEP spéciale SKI du 25 janvier 2019