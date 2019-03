😂 Rires assurés avec le RODÉO LICORNE avec Booder, Agustin Galiana et Charlotte Gabris

C’est une Ă©preuve rare dans VTEP, mais qu’on adore ! Le RodĂ©o Licorne est de retour. Une cĂ©lĂ©britĂ© choisit une personne dans le public et tous les deux doivent rester le plus longtemps sur la licorne, tout en chantant. Charlotte Gabris, Booder et Agustin Galiana s’essaient Ă la discipline, et c’est pas si facile que ça ! Outre le contact trĂšs proche qu’il y a (qu’Agustin a l’air d’apprĂ©cier), la licorne bouge dans tous les sens et il faut s’accrocher tant bien que mal. On n’évoquera pas les voix mĂ©lodieuses, mais on retiendra la souffrance qui se lit sur leur visage. Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusĂ© le vendredi 29 mars 2019.