Vous saurez tout sur le zizi de Jarry dans Nicky Larson… Trop drôle

ANECDOTE - Des invités exceptionnels prêts à dépasser leurs limites, des épreuves toujours plus dingues et d’énormes fous rires pour un « Vendredi tout est permis » exceptionnel. Arthur vous donne rendez-vous à l’occasion de la sortie du film événement "Nicky Larson et le parfum de Cupidon", adaptation du célèbre manga japonais. Ce plateau inédit réunira Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti, Jarry mais aussi Iris Mittenaere, Florent Peyre, Jeanfi Janssens, Arnaud Tsamère et Camille Lellouche. Les stars du box-office vont prendre tous les risques dans des épreuves spectaculaires. Frissons et sensations fortes garantis à bord d’Alphajets, sur un roller coaster… sans oublier les épreuves phares : Le Décor penché, Speed Quiz, Décollage immédiat, Articule à la Chaîne, Photomime, ABC Story mais aussi le désormais célèbre Dance Nite. Au cours de la soirée, les magiciens Gus, Antonio et Luc Langevin viendront réaliser des tours à couper le souffle. Et le mentaliste Viktor Vincent va tenter une expérience folle à ne surtout pas manquer ! Rendez-vous avec Arthur et ses invités pour une grande soirée de fous rires et de surprises ! Extrait du REPLAY de VTEP NO LIMIT du 2 février 2019