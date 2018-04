Qui sera le plus rapide pour buzzer "Despacito" ? 👊

BLIND TEST - Arthur fait passer des introductions de gĂ©nĂ©riques de sĂ©ries tĂ©lĂ©visĂ©es : celui qui trouve le titre, se lĂšve et court pour appuyer sur le buzzer. Mais Arthur qui a plus d'un tour dans son sac a corsĂ© le parcours entre les invitĂ©s et le buzzer : il a rajoutĂ© plein de LĂ©gos
 AĂŻe sans chaussures, ça fait mal...Tony St Laurent ; Farid Chamek ; Antonia de Rendinger ; Matthias Dandois ; Manu Levy ; Axelle Laffont ; Bruno Guillon avec la dĂ©marche, les pieds liĂ©s doivent vite buzzer. Tous doivent deviner le titre et atteindre le buzzer avec une dĂ©marche de Geisha. Celui qui buzze a gagnĂ© ! Extrait du REPLAY de Vendredi tout est permis spĂ©ciale Le Casse de VTEP du 20 avril 2018