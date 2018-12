SEXY ! Jarry se lâche et nous dévoile toute son intimité !

Les questions sexy du Speed Quiz ont encore fait leur effet ! Ça commence avec trois surnoms qu’Iris Mittenaere pourrait donner aux parties intimes de Jarry et vice-versa. Entre « Petit truc » ou « Vive la spéléo », on ne sait quoi dire à part bien rigoler, comme les autres invités. Et Jarry se lâche complètement aux moments de faire trois cris d’amour différent. On peut dire qu’on est vraiment rentré dans l’intimité de l’humoriste. – Extrait du replay de C’est Noël, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 décembre 2018.