SEXY ! Pour passer la balle, il faut se coller-serrer….

LE PASSE-BALLE - nouvelle épreuve de VTEP Nouveau jeu dans VTEP - une balle en mousse et des amis ou des invités hors pair et le tour est joué. Le but est de passer cette balle en mousse de personne en personne sans la faire tomber… Evidemment rien ne se passe comme prévu et c'est drôle !! Ce qui donne des situations comiques et positions très ambiguës... Avec des invités d'exception : Issa Doumbia - Bruno Guillon - Anne-Sophie Girard - Philippe Lelièvre - Agustin Galiana - Tristan Lopin - Anaïs Delva. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission : Speed quizz, Amuse-bouche, Battle dance, Le grand frisson, ABC Song.... Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - Spéciale BRAZIL du vendredi 5 avril 2019.