Shy’m, Miss Univers

QUI SUIS-JE ? Pour la 100è de VTEP, Shy’m se prête au jeu du Qui suis-je ? Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cyril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michael Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman ! En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017