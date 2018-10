Strip-tease le plus rapide de VTEP !

VTEP SHIRT - Des personnes choisies par les personnalités dans le public montent sur scène pour faire un défi VTEP Shirt consistant à faire glisser le tee-shirt de personne en personne pour arriver dans les meilleurs temps au bout de la chaîne humaine… Vous n’allez pas être déçu ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Kevin Levy & Tom Leeb - Camille CERF - Gérémy CREDEVILLE - Tristan LOPIN - Camille LELLOUCHE -Bruno GUILLON. . Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY VTEP - Vendredi tout est permis - SPECIAL FERME du 26 octobre 2018