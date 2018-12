« Je suis hétéro-curieux ! » Arthur se dévoile avec Jarry

On sait tout qu’Arthur et Jarry s’adorent. Mais avec la magie de Noël dans l’air, le début d’une histoire est peut-être né ce soir. Avant de commencer son Let’s Dance et de « montrer ce que les gens ont envie de voir », Jarry a les mains très baladeuses avec Arthur. « Je me demande si ça me plait pas… ? » nous confie Arthur, hétéro-curieux selon Jarry. Et après avoir dansé (et chuté…) avec Karine Ferri, tournoyé avec Iris Mittenaere, l’humoriste finit par danser avec Arthur et la magie de Noël opère bien avec un BISOU des deux. Connaissant Jarry, on sait qu’il ne risque pas d’oublier ce moment. – Extrait du replay de C’est Noël, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 décembre 2018.