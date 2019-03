Pour clôturer cette émission exceptionnelle, une surprise a été réservée spécialement pour l’occasion. Pour la première de Jarry, les invités Tal, Bruno Guillon, Charlotte Gabris, Booder, Agustin Galiana et Marianne James ont tout donné ! Et c’est en chanson qu’on se quitte avec la prestation de Tal. Elle interprète au piano l’un de ses titres les plus personnels, l’émouvant « ADN ». Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusé le vendredi 29 mars 2019.