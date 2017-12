Dans l'épreuve "Articule à la chaîne", nos invités doivent deviner le nom d'un film et l'articuler à son voisin pour qu'il puisse le deviner et ainsi de suite. Sauf que chacun possède un casque et garder intact le nom d'un film jusqu'à la fin de la chaîne est mission impossible ! Notre équipe du soir n'est d'ailleurs pas très douée, découvrez comment d'un titre d'un film ultra connu, on peut passer à une phrase qui ne veut strictement rien dire.