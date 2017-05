Qui tiendra la note le plus longtemps ?  

David Serero, le célèbre chanteur d’opéra est venu spécialement des Etats-Unis pour jouer avec nos invités. Pour cette émission spéciale New-York, le défi est de taille, tenir une note grave le plus longtemps possible ! Alors qui de nos invités remportera l’épreuve ? Réponse dans cet extrait ! – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis Spécial New York du 12 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.