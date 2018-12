🔥 Titoff et Gérémy Credeville très proches pendant l’alphabody !

ALPHABODY – C’est une épreuve pas facile où les candidats doivent bien être coordonnés pour écrire un mot avec leur corps. Et Titoff et Gérémy Credville étaient plutôt bien coordonnés. Voire trop ? Les deux humoristes doivent écrire « BOXER ». Le « B » étant trop compliqué, ils décident de l’écrire en minuscule et ça porte plutôt confusion quand même, non ? Ils enchaînent ensuite les autres lettres, et le final n’est pas si mauvais que ça. – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur, spéciale Pyjama Party du vendredi 14 décembre.