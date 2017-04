Titoff se fait gifler par un chameau, K.O sur le coup !  

Rodéo Chameau : C'est au tour de Titoff de monter sur le chameau, le but : tenir le plus longtemps dessus ! Il prend une position non conventionnelle, qui va lui être fatale ! En effet lorsque le chameau va se mettre à accélérer, il va glisser et heurter l'une des deux bosses... K.O sur le coup ! Mais heureusement Jarry est là pour venir prendre soin de lui... - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 07 Avril 2017 à 23h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.