C’est dingue comme le haut et le bas du corps de Tony Saint Laurent ne communiquent pas ensemble ! Vous ne l’avez encore jamais vu danser ? C’est cadeau, c’est dans VTEP et on adore. Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du 28 avril à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.